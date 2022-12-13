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Вторник, 13 декабря 2022, 12:29 мск

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В России выявили почти шесть тысяч новых больных Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 5 977 новых случаев коронавируса. Снижение заболеваемости наблюдается четвертый день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24-часа в больницы попали 1 640 пациентов ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 66 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 6 838 человек, подтверждено 59 летальных исходов. Таким образом, за весь период пандемии в РФ выявлено 21 677 505 случаев заражения коронавирусом, из них 21 073 454 завершились выздоровлением, жертвами инфекции стали 392 720 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 13 декабря 2022 года выявлено 648 207 536 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 571 184 случая.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,