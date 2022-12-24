В России за сутки выявили меньше семи тысяч случаев Covid-19

За минувшие сутки в России выявили 6 986 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 1 108 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 8 004 человека, подтверждено 54 летальных исхода.

Таким образом, за все время пандемии в России выявили 21 757 697 случаев Covid-19, из них 21 157 222 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 393 331 заболевший.

Москва, Зоя Осколкова

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