В России за сутки выявили 6 595 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили еще 6 595 зараженных коронавирусом. Снижение темпов заболеваемости наблюдается четвертый день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

За день 624 пациента с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 16 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 60 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 6 176 человек, подтверждено 52 летальных исхода.

Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 21 764 292 случая инфицирования коронавирусом, из них 21 163 398 завершились выздоровлением, жертвами Covid-19 за весь период стали 393 383 человека.

Москва, Зоя Осколкова

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