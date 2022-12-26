В России выявили 5 335 заболевших Covid-19 за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 5 335 новых случаев коронавируса. Увеличение заболеваемости отмечено в 23 субъектах РФ, в том числе в девяти регионах более, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В больницы за последние день попали 528 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 21 субъекте РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 5 577 человек, подтверждено 50 летальных исходов. Таким образом, за все время пандемии в России выявили 21 769 627 случаев Covid-19, из них 21 168 975 завершились благополучно, жертвами инфекции за весь период стали 393 433 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 26 декабря 2022 года выявлено 655 744 169 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 254 710 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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