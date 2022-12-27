российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 11:43 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Заболеваемость Covid-19 в России снижается пятый день подряд

В России выявили 5 197 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 29 ноября. Кроме того, прирост больных снижается пятый день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с ковидом.

За минувшие сутки 1 262 пациента с диагностированным Covid-19 попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 63 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в восьми регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За день выписано 7 692 выздоровевших, подтверждено 59 летальных исходов. Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 21 774 824 случаев Covid-19, из них 21 176 667 завершились благополучно, жертвами инфекции за весь период стали 393 492 человека.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 27 декабря 2022 года выявлено 656 198 882 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 454 713 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России выявили 5 335 заболевших Covid-19 за сутки / В России за сутки выявили 6 595 новых случаев коронавируса / В России за сутки выявили меньше семи тысяч случаев Covid-19 / В аэропортах Индии вернули ковид-тестирование пассажиров / В России за сутки более семи тысяч человек заболели коронавирусом / В России выявили почти шесть тысяч новых больных Covid-19 / Заболеваемость коронавирусом в России идет на спад / В России выявлено более 6 тысяч новых случаев Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,