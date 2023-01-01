В России выявили еще 5 038 больных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 5 038 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с конца ноября. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день в больницы попали 470 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 16 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 54 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 5 283 человека, подтверждено 50 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России выявили 21 803 547 случаев Covid-19, из них 21 213 085 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 393 762 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 324,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

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