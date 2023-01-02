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Понедельник, 2 января 2023, 16:02 мск

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В России за сутки выявили минимальное с июля число заболевших Covid-19

За прошедшие сутки в России выявили 3 884 новых случая коронавирусной инфекции. Настолько низкие показатели заболеваемости в стране наблюдались последний раз в середине июля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день госпитализировано 379 пациентов с ковидом. «Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 4,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 21,2%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, в том числе в семи регионах увеличение госпитализаций более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением за последние сутки 4 489 человек, подтверждено 43 летальных исхода.

Таким образом, за все время пандемии в России выявили 21 807 431 случай Covid-19, из них 21 217 574 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 393 805 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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