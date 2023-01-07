В России за сутки выявлено более 3 тысяч новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 3 303 новых случая коронавируса. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Как отмечается, за последние 24 часа было госпитализировано 695 человек, на 3,3% больше по сравнению с 6 января. В то же время выписано в связи с выздоровлением 4 463 пациента, на 4,7% меньше, чем накануне.

Самая высокая заболеваемость отмечается в Москве, где выявлено 1052 новых случая Covid-19, Санкт-Петербурге (+313), Башкортостане (+267) и Самарской области (+133). В остальных регионах зафиксировано менее 100 заболевших.

В целом в России за минувшие сутки подтверждено 49 летальных исходов, связанных с последствиями заражения.

Москва, Светлана Антонова

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