В Японии обновлен рекорд суточной смертности от коронавируса

В Японии за последние сутки от последствий заболевания коронавирусом умерли более 460 человек, что стало рекордным показателем за все время пандемии, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Как сообщается, за сутки в Японии выявлено более 230 тысяч случаев заражения. Это не максимальный показатель за все время пандемии, однако в ряде регионов число инфицированных обновило антирекорд.

Эксперты предупреждают, что резкий рост числа заразившихся может произойти во второй половине января, суточный показатель заболеваемости в это время может превысить 450 тысяч человек.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 3 303 новых случая коронавируса. Подтверждено 49 летальных исходов, связанных с последствиями заражения.

Москва, Светлана Антонова

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