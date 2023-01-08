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Воскресенье, 8 января 2023, 13:57 мск

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Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь превысил 3 тысячи

В России за минувшие сутки выявлено 3 127 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Как уточняется, за 24 часа было госпитализировано 476 человек, на 31,5% меньше по сравнению с 7 января. В то же время выписано в связи с выздоровлением 3 694 пациентов, что на 17,2% меньше, чем накануне.

Самая высокая заболеваемость, как и накануне, зафиксирована в Москве (+974 новых случая), Санкт-Петербурге (+345) и Башкортостане (+232).

В целом по России подтверждено 45 летальных исходов, связанных с последствиями заражения коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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