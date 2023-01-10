В России за сутки выявили 3 032 заболевших коронавирусом

В России за прошедший день выявили 3 032 новых случая коронавируса. За все время пандемии в стране было зарегистрировано почти 22 млн заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в больницы попали 1 067 пациентов с ковидом, что на 142% больше по сравнению с днем ранее. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 58 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 5 062 человека. В общей сложности за весь период в России 21 253 611 человек излечились от Covid-19.

За сутки подтверждено 47 летальных исходов. Таким образом, число жертв пандемии в РФ выросло до 394 168.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 10 января 2023 года выявлено 663 213 757 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 363 673 случая.

Москва, Зоя Осколкова

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