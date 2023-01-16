В России выявили 4 289 новых заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 4 289 новых случаев коронавируса. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, увеличение заболеваемости отмечено в 75 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах более, чем в среднем по стране.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 21,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 40,5%», – говорится в сообщении оперштаба.

За прошедшие сутки госпитализировано 363 человека. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 17 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 24 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

В целом за прошедшую неделю показатель госпитализации за на 100 тысяч населения составил 3,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 32,1%.

Кроме того, за последние 24 часа в связи с выздоровлением выписаны 3 466 человек, подтверждено 40 летальных исходов.

За все время в России зарегистрировано 21 860 902 случая Covid-19, 21 278 106 из них завершились выздоровлением. Жертвами пандемии за весь период стали 394 438 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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