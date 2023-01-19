В России выявили почти шесть тысяч случаев Covid-19

В России за прошедший день выявлено 5 914 новых случаев Covid-19. Это максимальный показатель за последние три недели. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки госпитализировано 837 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 5 154 человека, подтверждено 40 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России выявили 21 876 336 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции за весь период стали 394 569 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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