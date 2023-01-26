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Четверг, 26 января 2023, 09:34 мск

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ВОЗ не видит опасности завоза коронавируса из Китая в Россию

Риски ввоза коронавируса из КНР в Россию и Европу невелики, если они не совпадают с появлением нового штамма инфекции. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«В нынешних условиях экспорт случаев Covid-19 из Китая вряд ли существенно изменит риск для Европы и России, если только он не совпадает с появлением и распространением нового варианта, вызывающего обеспокоенность», – сказала она в беседе с РИА «Новости».

По данным ВОЗ, те штаммы ковида, которые сейчас циркулируют в Китае, уже ранее находились и циркулируют в европейском регионе и в России. «По оценке ВОЗ и оценке ECDC, эти варианты в настоящее время не меняют степень риска», – пояснила Вуйнович.

В настоящее время Китай переживает новую волну коронавирусной инфекции после отказа от политики «нулевого ковида». При этом власти КНР анонсировали открытие страны для выездного туризма в феврале.

Женева, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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