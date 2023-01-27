В России за сутки коронавирусом заболели более 7,1 тысячи человек

Число заболевших коронавирусом в России второй день подряд становится максимальным с начала года. В этот раз суточный прирост составил более 7,1 тысячи случаев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Выявлено 7 164 новых случая Covid-19. Количество госпитализаций за сутки составило 939 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,5%», – сообщили в оперштабе. При этом увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 41 пациент, выздоровели 4 876 человек.

Таким образом, всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 924 261 случай заражения коронавирусной инфекцией, 394 902 умерших и 21 331 320 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»