Прирост больных коронавирусом в России третьи сутки подряд превышает 7 тысяч

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 7 219 новых случаев коронавируса. Третий день подряд прирост заболевших превышает 7 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день 989 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в десяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 4 384 человека, подтверждено 42 летальных исхода.

Таким образом, за все время пандемии в РФ выявили 21 931 480 случаев Covid-19, из них 21 335 704 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 394 944 заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

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