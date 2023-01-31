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Вторник, 31 января 2023, 16:23 мск

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В России направили на регистрацию вакцину от коронавируса для детей от шести лет

Центр имени Н. Ф. Гамалеи подал в Минздрав России документы для регистрации вакцины от Covid-19 для детей в возрасте 6-11 лет. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург.

Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств. Двухкомпонентная вакцина «Гам-КОВИД-Вак-Д» будет вводиться внутримышечно.

По словам Гинцбурга, в ходе исследований рассматривались два варианта дозировки вакцины – 1/5 взрослой дозы, как в «Спутнике М» для детей 12-17 лет, или 1/10 взрослой дозы. В итоге было принято решение о применении 1/10 взрослой дозы или половины дозы «Спутника М».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,