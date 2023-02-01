В России резко подскочила заболеваемость коронавирусом

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России стал максимальным с конца октября – за день в стране выявили более 8,5 тысячи больных Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки выявлено 8 504 новых случая ковида. По сравнению с 31 января, когда в России было зарегистрировано 5 792 заболевших, число новых случаев заражения увеличилось на 2 712 и стало максимальным с 23 октября 2022 года, когда сообщалось о 8,7 тысячи заболевших. Впрочем, тогда шел спад заболеваемости.

За день госпитализировано 1 169 человек. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 6 729 человек, подтвержден 41 летальный исход.

Таким образом, за все время пандемии в РФ выявили 21 958 696 случаев Covid-19, из них 21 356 008 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 395 108 заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

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