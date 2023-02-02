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Четверг, 2 февраля 2023, 12:15 мск

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За сутки в России более 9 тысяч человек заболели Covid-19

Суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые с октября превысил 9200 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в России выявили 9 287 новых случаев коронавируса. 1 058 заболевших ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписан в связи с выздоровлением 6 021 человек, подтверждено 40 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в РФ зарегистрировано 21 967 983 случая инфицирования коронавирусом, из них 21 362 029 завершились выздоровлением. Жертвами Covid-19 за весь период стали 395 148 заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,