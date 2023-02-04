За минувшие сутки в России вновь выявлено более 9 тысяч новых случаев коронавируса. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19, за последние 24 часа зафиксировано 9 681 заболевших, что на 11 пациентов больше, чем накануне.

В штабе уточнили, что за сутки госпитализировано 1 085 человек, на 1,9% больше по сравнению с 3 февраля. При этом выписано в связи с выздоровлением 6 334 человека, что на 0,4% больше, чем накануне. При этом подтверждено 40 летальных исходов.

Самая высокая заболеваемость наблюдается в Москве, где выявлено 2 337 новых случаев коронавируса. Далее следуют Санкт-Петербург (915 заболевших), Самарская область (392), Свердловская область (356) и Подмосковье (343).

Москва, Светлана Антонова

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