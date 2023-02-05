Суточная заболеваемость Covid-19 в России остается выше 9 тысяч случаев

В Росси за минувшие сутки выявлено 9 410 новых случаев коронавируса, что немногим меньше, чем накануне, когда было зафиксировано 9 681 заболевших. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

Самая высокая заболеваемость сохраняется в Москве, где выявлено за 24 часа 2 382 новых случаев. Далее следуют Санкт-Петербург (910 заболевших), Самарская область (405), Свердловская область (361). Более 200 новых случаев зафиксировано в Московской (266), Нижегородской (227) и Воронежской (207) областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе (237) и Удмуртии (210).

Как уточнили в штабе, за сутки было госпитализировано в общей сложности 618 человек, на 43% меньше по сравнению с 4 февраля. При этом выписано в связи с выздоровлением 5 200 человек, что на 17,9% меньше, чем накануне.

Подтверждено 45 летальных исходов.

Москва, Светлана Антонова

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