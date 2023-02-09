Заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти: более 12 тысяч случаев за сутки

Число заболевших коронавирусом за сутки в России стало максимальным с середины октября. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день Covid-19 выявили у 12 301 человека, это максимальный суточный прирост с 16 октября 2022 года, когда сообщалось о более 12,3 тысячи заболевших.

За прошедшие сутки 1 389 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах, – говорится в сообщении оперштаба. – Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ».

Выписано в связи с выздоровлением 8 685 человек, подтвержден 41 летальный исход.

Таким образом, за все время пандемии в России было выявлено 22 035 133 случаев коронавируса, из них 21 410 128 завершились выздоровлением. За весь период жертвами инфекции стали 395 447 заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

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