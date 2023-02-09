российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 9 февраля 2023, 11:56 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти: более 12 тысяч случаев за сутки

Число заболевших коронавирусом за сутки в России стало максимальным с середины октября. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день Covid-19 выявили у 12 301 человека, это максимальный суточный прирост с 16 октября 2022 года, когда сообщалось о более 12,3 тысячи заболевших.

За прошедшие сутки 1 389 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 36 регионах, – говорится в сообщении оперштаба. – Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ».

Выписано в связи с выздоровлением 8 685 человек, подтвержден 41 летальный исход.

Таким образом, за все время пандемии в России было выявлено 22 035 133 случаев коронавируса, из них 21 410 128 завершились выздоровлением. За весь период жертвами инфекции стали 395 447 заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Суточная заболеваемость Covid-19 в России остается выше 9 тысяч случаев / В России вновь выявлено более 9 тысяч новых случаев коронавируса / За сутки в России более 9 тысяч человек заболели Covid-19 / В России резко подскочила заболеваемость коронавирусом / В России направили на регистрацию вакцину от коронавируса для детей от шести лет / В России выявили еще 6,9 тысячи больных коронавирусом / Прирост больных коронавирусом в России третьи сутки подряд превышает 7 тысяч / В России за сутки коронавирусом заболели более 7,1 тысячи человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,