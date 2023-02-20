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Понедельник, 20 февраля 2023, 14:24 мск

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В России за сутки 12 076 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 12 076 случаев коронавируса. Увеличение заболеваемости отмечено в 77 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах более, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 639 пациентов с ковидом попали в больницы. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 6,3 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,5%.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 8 398 человек, подтверждено 30 летальных исходов. Таким образом, за все время пандемии в России выявили 22 178 711 случаев Covid-19, из них 21 513 207 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 395 829 человек.

По данным Роспотребнадзора, за все время проведено свыше 329 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 75 тысяч за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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