В России за сутки Covid-19 заболели почти 14 тысяч человек

В России за прошедшие сутки выявили 13 954 новых случая коронавируса, что на 2,6 тысячи больше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В то же время количество пациентов с ковидом, попавших в больницы, немного снизилось. За сутки госпитализация понадобилась 1 800 заболевшим (на 1,6% меньше по сравнению с 21 февраля).

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 15 408 человек, подтверждено 34 летальных исхода.

Таким образом, за все пандемии в России зарегистрировали 22 203 942 случая Covid-19, из них 21 542 609 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 395 901 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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