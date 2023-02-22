В России за сутки Covid-19 заболели почти 14 тысяч человек

В России за прошедшие сутки выявили 13 954 новых случая коронавируса, что на 2,6 тысячи больше, чем накануне. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В то же время количество пациентов с ковидом, попавших в больницы, немного снизилось. За сутки госпитализация понадобилась 1 800 заболевшим (на 1,6% меньше по сравнению с 21 февраля).
«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.
Выписано в связи с выздоровлением 15 408 человек, подтверждено 34 летальных исхода.
Таким образом, за все пандемии в России зарегистрировали 22 203 942 случая Covid-19, из них 21 542 609 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 395 901 человек.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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