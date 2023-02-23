В России выявлен 14 721 новый случай Covid-19

За минувшие сутки в России выявлен 14 721 новый случай коронавируса. В результате общее число заболевших ковидом с начала пандемии достигло 22 218 663. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день в больницы попали 1 632 зараженных Covid-19. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 15 028 человек за сутки. За весь период в России спешно справились с инфекцией 21 557 637 зараженных.

Подтверждено 37 летальных исходов за последние 24 часа, всего жертвами пандемии коронавируса в РФ стали 395 938 человек.

По данным Роспотребнадзора, в общей сложности проведено свыше 329,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 137 тысяч тестов за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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