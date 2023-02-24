За сутки в России еще 13,8 тысячи человек заболели коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 13 829 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 786 пациентов с ковидом, что на 51,8% меньше по сравнению со вчерашним показателем. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 10 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 68 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 12 618 человек, подтверждено 32 летальных исхода. Таким образом, за все время пандемии в стране зарегистрировали 22,2 млн случаев Covid-19. Жертвами инфекции за весь период стали 395 970 человек.

По данным Роспотребнадзора, в общей сложности проведено свыше 329,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 119 тысяч тестов сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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