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Суббота, 25 февраля 2023, 12:38 мск

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Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась

В России за минувшие сутки выявлено 11 071 новый случай коронавируса, что более чем на 2,8 тысячи меньше, чем накануне, когда было зафиксировано 13 829 пациентов. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость за последние 24 часа выявлена в Москве (+1 705 пациентов), Санкт-Петербурге (+1 162) и Самарской области (+753). В общей сложности в целом по России госпитализировано 775 человек – это на 1,4% меньше по сравнению с 24 февраля. При этом выписано в связи с выздоровлением 11 208 человек, что на 11,2% меньше, чем накануне.

Подтверждено 34 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 56 тысяч тестов на коронавирус.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,