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Воскресенье, 26 февраля 2023, 14:16 мск

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В России выявили менее 10 тысяч заболевших Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявлено 9 574 новых случая коронавируса, что почти на 1,5 тысячи меньше, чем накануне, когда был зафиксирован 11 071 заболевший. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Между тем за последние 24 часа было госпитализировано 880 человек, что на 13,5% больше по сравнению с 25 февраля. При этом выписано в связи с выздоровлением 9 774 пациента, что на 12,8% меньше, чем накануне.

Самая высокая заболеваемость наблюдается в Москве, где выявлено 1 419 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге (+1 056) и Самарской области (+703).

В целом в России подтвержден 31 летальный исход в связи с последствиями заболевания.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,