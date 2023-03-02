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Четверг, 2 марта 2023, 11:57 мск

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В России за сутки более 14 тысяч человек заболели Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 14 096 новых случаев коронавируса. Что является максимальным показателем за последнюю неделю. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день в больницы попали 1 766 пациентов с диагностированным ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 13 937 человек, подтверждено 39 летальных исходов. Таким образом, в период пандемии в России зарегистрировано 22 300 004 случая Covid-19, из них 21 645 346 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за все время стали 396 176 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 330 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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