В России выявили еще 12,5 тысячи случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 12 496 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 657 пациентов с ковидом попали в больницы, что на 59,8% меньше, чем днем ранее. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 10 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 12 536 человек, подтверждено 40 летальных исходов. Таким образом, в общей сложности за все время в России выявили 22 388 556 случаев Covid-19, из них 21 729 768 завершились благополучно. Жертвами инфекции за весь период пандемии стали 396 463 человека.

По данным Роспотребнадзора, всего проведено свыше 330,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 110 тысяч тестов сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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