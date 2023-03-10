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Пятница, 10 марта 2023, 12:13 мск

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В России 10,3 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявили еще 10 311 заболевших Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день в больницы попали 1 643 пациента с ковидом, что на 150,1% больше по сравнению с 9 марта. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 14 663 человека, подтверждено 44 летальных исхода. За все время пандемии в России зарегистрировано 22 398 867 случаев Covid-19, из них 21 744 431 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 396 507 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в общей сложности было проведено свыше 330,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, с том числе 72 тысячи тестов сделали за прошедшие сутки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,