В России выявили 10,2 тыс. новых случаев Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 10 268 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 28 февраля, когда за день было зарегистрировано 9 753 новых заболевших.

Показатель заболеваемости Covid-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 54,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,5%, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. «Увеличение заболеваемости отмечено в 27 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

Из заболевших 619 пациентов попали в больницы. Показатель госпитализации также снизился на 16,9%. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 21 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 20 субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

Выписано в связи с выздоровлением 9 476 человек за сутки, подтверждено 34 летальных исхода.

За все время пандемии в России провели свыше 331 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

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