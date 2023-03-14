В России за сутки выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 9 526 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день госпитализировано 1 840 пациентов с ковидом, 12 406 человек выписаны из больниц в связи с выздоровлением, подтверждено 44 летальных исхода.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в стране наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, за неделю показатель уменьшился на 11,5%. Преобладающими среди случаев инфицирования Covid-19 остаются подварианты штамма «омикрон».

За весь период пандемии в РФ проведено свыше 331,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 63 тысячи тестов сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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