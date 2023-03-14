российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 марта 2023, 11:43 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России за сутки выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 9 526 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день госпитализировано 1 840 пациентов с ковидом, 12 406 человек выписаны из больниц в связи с выздоровлением, подтверждено 44 летальных исхода.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в стране наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом, за неделю показатель уменьшился на 11,5%. Преобладающими среди случаев инфицирования Covid-19 остаются подварианты штамма «омикрон».

За весь период пандемии в РФ проведено свыше 331,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 63 тысячи тестов сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России выявили 10,2 тыс. новых случаев Covid-19 / В России перестали публиковать данные о коллективном иммунитете от коронавируса / В России 10,3 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки / В японском зоопарке два льва умерли от коронавируса / Катар отменил все ограничения на въезд для туристов / В России выявили еще 12,5 тысячи случаев Covid-19 / Сотни пассажиров круизного лайнера заболели норовирусом / В России за сутки более 14 тысяч человек заболели Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,