В России еще 12 тысяч человек заболели Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 12 046 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В больницы попали 1 691 пациент с ковидом, что на 8,1% меньше по сравнению с 14 марта. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 14 089 человек, 32 инфицированных скончались за прошедшие сутки.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 331,2 млн лабораторных исследований на наличие Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

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