В России за сутки выявили 13 тысяч случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 13 009 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 1 287 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 29 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 12 155 человек, подтверждено 32 летальных исхода.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 22 493 866 случаев Covid-19, из них 21 841 765 завершились выздоровлением. Число жертв инфекции за весь период составило 396 801.

По данным Роспотребнадзора, в общей сложности было проведено свыше 331,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 111 тысяч тестов сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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