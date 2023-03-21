российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 марта 2023, 12:23 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 9 373 новых случая Covid-19. Снижение заболеваемости наблюдается третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 1 541 пациент с ковидом был госпитализирован. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 74 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – сообщает оперштаб.

Выписано в связи с выздоровлением 13 345 человек, подтверждено 34 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 331,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России за сутки выявили 12,3 тыс. больных Covid-19 / В России за сутки выявили 13 тысяч случаев коронавируса / В России еще 12 тысяч человек заболели Covid-19 / В России за сутки выявили менее 10 тысяч заболевших коронавирусом / В России выявили 10,2 тыс. новых случаев Covid-19 / В России перестали публиковать данные о коллективном иммунитете от коронавируса / В России 10,3 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки / В японском зоопарке два льва умерли от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,