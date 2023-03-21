В России выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 9 373 новых случая Covid-19. Снижение заболеваемости наблюдается третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 1 541 пациент с ковидом был госпитализирован. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 74 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – сообщает оперштаб.

Выписано в связи с выздоровлением 13 345 человек, подтверждено 34 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 331,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

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