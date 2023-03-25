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Суббота, 25 марта 2023, 11:52 мск

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В России выявлено более 12 тысяч новых случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 12 382 новых случая коронавируса, что немногим меньше, чем накануне, когда было зафиксировано 12 493 пациента. Об этом говорится в сообщении федерального штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость держится в Москве, где выявлено 1 897 новых случаев, Санкт-Петербурге (+1 344), а также Воронежской (+505), Ростовской (+442) и Самарской (429) областях.

В целом по России госпитализировано 1 373 пациента, что на 1,2% меньше по сравнению с 24 марта. При этом выписано в связи с выздоровлением 12 544 человека, на 6,7% меньше, чем днем ранее. Подтверждено 37 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 114 тысяч тестов на коронавирус.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,