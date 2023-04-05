В России за сутки выявили 8 636 новых случаев коронавируса

Суточный прирост больных коронавирусом за последние сутки составил 8 636. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 1 294 пациента с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

Выписано в связи с выздоровлением 11 807 человек, подтверждено 36 летальных исходов.

Таким образом, за весь период пандемии в России выявили 22 679 739 случаев заражения, из них 22 049 429 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за все время стали 397 420 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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