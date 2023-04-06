Заболеваемость Covid-19 в России вновь выросла

За последние сутки в России выявлен 9 371 новый случай коронавируса. После снижения прироста инфицированных до 7,1 тысячи в сутки, показатель вновь вырос. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день 1 155 заболевших ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 10 879 человек, подтверждено 39 летальных исходов.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире за все время выявлено свыше 676 млн случаев Covid-19. Жертвами пандемии за весь период стали 6 881 955 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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