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Суббота, 15 апреля 2023, 14:19 мск

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В России выявили еще 7,4 тысячи инфицированных коронавирусом

В России за последние сутки выявили 7 445 новых случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 1 085 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 29 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

Выписан в связи с выздоровлением 8 731 человек, подтверждено 37 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 334,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 162 тысячи тестов сделали за минувшие сутки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,