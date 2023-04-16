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Воскресенье, 16 апреля 2023, 14:36 мск

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За сутки в России госпитализировали 456 заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки 456 заболевших коронавирусом попали в больницы, что является минимальным показателем за последние несколько недель. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в пяти регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 67 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Всего за последние 24 часа в России выявили 7 094 новых случая Covid-19. За то же время зарегистрирован 6 841 выздоровевший, подтверждено 38 летальных исходов.

В целом за весь период пандемии в РФ выявили 22 765 337 случаев коронавирусной инфекции, 22 151 154 из них завершились выздоровлением, жертвами ковида за все время стали 397 828 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,