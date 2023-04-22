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Суббота, 22 апреля 2023, 12:52 мск

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В России за сутки выявлено более 7 тысяч случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 7 030 новых случаев коронавируса, что немногим меньше, чем накануне, когда было зафиксировано 7 116 пациентов. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость отмечена в Москве (927 случаев), Санкт-Петербурге (574), Воронежской (338) и Самарской (298) и Нижегородской (258) областях.

В целом по России за 24 часа госпитализировано 958 человек, на 13,5% меньше по сравнению с 21 апреля. При этом выписано в связи с выздоровлением 7 414 пациентов, что на 0,1% больше, чем днем ранее. Подтверждено 34 летальных исхода.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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