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Воскресенье, 23 апреля 2023, 14:29 мск

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Уровень суточной заболеваемости Covid-19 в России снизился

За минувшие сутки в России выявлено 6 389 новых случаев коронавируса, что почти на 700 пациентов меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Москве (715 новых случаев), Санкт-Петербурге (541) и Самарской области (350).

В целом по России за последние сутки было госпитализировано 487 человек, что на 49,2% меньше по сравнению с 22 апреля. При этом выписано в связи с выздоровлением 5 509 человек, что на 25,7% меньше, чем накануне. Подтверждено 32 летальных исхода.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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