В России еще более трех тысяч человек заболели Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 3 118 новых случаев коронавируса, что является наименьшим суточным приростом за последние несколько месяцев. Увеличение заболеваемости отмечено лишь в четырех субъектах РФ, в том числе в одном регионе более, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 283 пациента с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 31 субъекте РФ», – говорится в сообщении оперштаба. В целом показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 3,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 26,2%.

Выписано в связи с выздоровлением 3 656 человек, подтверждено 28 летальных исходов.

Таким образом, за время пандемии в России выявили 22 881 767 случаев Covid-19, из них 22 294 793 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 398 553 человека.

Москва, Зоя Осколкова

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