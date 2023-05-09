В России выявили менее трех тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В России за минувшие сутки выявили 2 726 новых случаев коронавируса, что стало минимальным показателем заболеваемости с начала января. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 375 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 22 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 30 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 3 152 человека, подтверждено 25 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 335,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 22 тысячи тестов сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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