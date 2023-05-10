Прирост заболевших Covid-19 стал минимальным с конца июня прошлого года

В России за минувшие сутки выявили 2 405 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель заболеваемости с конца июня 2022 года.

«Количество госпитализаций за сутки составило 281 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 25,1%, – сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. – Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 27 субъектах РФ».

Выписано в связи с выздоровлением 3 278 человек, подтверждено 24 летальных исхода.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии проведено свыше 335,8 млн лабораторных исследований на наличие Covid-19, в том числе34 тысячи тестов на коронавирус сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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