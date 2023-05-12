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Пятница, 12 мая 2023, 12:08 мск

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В России за сутки выявили более трех тысяч заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 3 111 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За день 864 пациента с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 5 587 человек, подтверждено 28 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 22 892 353 случая заболевания Covid-19, из них 22 311 795 завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 398 658 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,