Число госпитализаций с Covid-19 в России сократилось на треть

За минувшие сутки в России выявлено 3 027 новых случаев Covid-19, госпитализировано 605 заболевших, на 30% меньше, чем накануне. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписано из больниц 5 022 человека, на 4,4% меньше по сравнению с 12 мая. Подтверждено 27 летальных исходов.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве, где выявлено 442 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге (+187), Самарской области (+105) и Башкортостане (+118).

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки проведено 87 тысяч тестов на коронавирус.

Москва, Светлана Антонова

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