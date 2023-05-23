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Вторник, 23 мая 2023, 14:04 мск

Новости Пандемия коронавируса

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За неделю в России 3,5 тысячи больных Covid-19 попали в больницы

За прошедшую неделю 3 529 пациентов с коронавирусом были госпитализированы. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, с 15 по 23 мая выписано в связи с выздоровлением 23 618 переболевших Covid-19. Подтверждено 183 летальных исхода.

Кроме того, в 21 субъекте отмечается увеличение заболеваемости ковидом, в том числе в восьми регионах более, чем в среднем по стране.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 11,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 13%», – говорится в сообщении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,