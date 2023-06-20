В России снижается заболеваемость Covid-19

В России продолжает снижаться число регистрируемых случаев коронавируса. За последнюю неделю было выявлено 6 545 заболевших Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 23,9%, – говорится в сообщении оперштаба. – Увеличение заболеваемости отмечено в 13 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах более, чем в среднем по стране».

За семь дней 1 772 пациента с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах увеличение более, чем в среднем по России», – добавили в оперштабе.

За тот же период 8 750 человек выздоровели, подтверждено 123 летальных исхода.

Москва, Зоя Осколкова

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